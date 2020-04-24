Более трети заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) имеют показатель долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по кредиту к доходу в месяц) более 80%, сообщил начальник отдела анализа рисков институтов развития и параллельной банковской системы Управления анализа рисков НФО, институтов развития и разработки мер Департамента финансовой стабильности Банка России Никита Любивый.

«Больше 50% заемщиков из выборки, на которую приходится две трети рынка, имеют повышенную долговую нагрузку больше 50%. Это ожидаемый результат. Интереснее то, что больше трети (37%) приходится на ПДН более 80%. То есть это люди с крайне повышенной долговой нагрузкой, которые наиболее чувствительны к дополнительным кредитам, у которых вероятность дефолтности наиболее высокая», — сказал он, выступая на MFO Russia Forum 2020, который проводится онлайн.

В прошлом году Банк России принял макропруденциальные меры, направленные на снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования. С 1 октября 2019 года все банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки по займам выше 10 тыс. рублей — чем выше ПДН и процентная ставка по кредиту, тем больше надбавка к коэффициенту риска, применяемая к такому кредиту. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.