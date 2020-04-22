Понимая принципиальную важность обеспечения своевременной медицинской помощи в разгар эпидемии, Groupe PSA и завод ООО «ПСМА Рус» приняли решение передать автомобили медицинским учреждениям и волонтерским организациям. Это поможет быстрее перевозить пациентов, проводить анализы, доставлять медикаменты, продукты и товары первой необходимости.

Завод ПСМА Рус при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Калужской области Шапши В.В. и Администрации Калужской области передаст в дар автомобиль скорой помощи на базе Citroёn Jumper Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

Groupe PSA передала в безвозмездное пользование микроавтобусы, фургоны и кроссоверы из корпоративных парков Peugeot, Citroёn и Opel общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» на время карантинных мероприятий в Москве.

В Украине бренды Groupe PSA предоставляют бесплатное обслуживание автомобилей скорой помощи на базе Citroёn Jumper и Peugeot Boxer в том числе медицинского оборудования, установленного в этих автомобилях. Парк машин скорой помощи насчитывает 1 500 единиц. Услуги будут предоставляться на всей территории Украины на официальных и партнёрских станциях обслуживания брендов по 16 мая включительно. включая медицинское оборудование, установленное на этих автомобилях. Потому что парк современных транспортных средств скорой помощи Пежо и Ситроён, переобладнаних компании "Автоспекпром", в Украине насчитывает свыше 1,5 тыс. единицы. Данные работы будут проводиться по всей Украине на уполномоченных и партнерских станциях обслуживания брендов в период с 17 апреля по 16 мая включительно включая медицинское оборудование, установленное на этих автомобилях.