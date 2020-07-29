Крупнейшие банки предоставляют большинству обратившихся к ним заемщиков кредитные каникулы или собственные программы реструктуризации, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на опрос кредитных организаций.

Так, в ВТБ получили свыше 100 тыс. заявок о предоставлении кредитных каникул, из них значительная часть приходится на собственные программы банка. Там добавили, что абсолютное большинство заявок уже удовлетворено. Росбанк принял более 25 тыс. обращений, большинство из которых находятся в стадии рассмотрения. В кредитных каникулах отказано по 4,5 тыс. обращений, по части которых банк предложил внутренние программы реструктуризации, отметили там. В банке «ФК Открытие» рассмотрели половину из около 4 тыс. заявок, положительно рассмотрено более 64% заявок. В Промсвязьбанк поступило более 3,2 тыс. заявок, большая часть одобрена, в среднем доля отказов на уровне 5%, сообщили в кредитной организации.

В банках называют несколько основных причин отказа заемщикам: несоответствие заявки условиям программы, закрепленным в законе, отказ клиентов от участия в программе, неготовность клиентов официально подтвердить факт ухудшения финансового положения, наличие давней просроченной задолженности. Банкиры отмечают, что значительная часть заемщиков, не проходящих по параметрам программы, отсеивается еще на этапе консультирования до подачи заявки. Также из всех заемщиков, получивших предварительное одобрение на кредитные каникулы, не более четверти в итоге пользуются этой льготой: они прощупывают почву на случай серьезного ухудшения финансового положения, рассказал собеседник издания.

Правозащитники также фиксируют жалобы граждан на непредоставление ожидаемых льгот и считают, что необходимо скорректировать требования по кредитным каникулам. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, лимит потребкредита и кредитов для индивидуальных предпринимателей необходимо увеличить в 2—2,5 раза (до 600—750 тыс. рублей). Также лимит, по которому открываются каникулы, должен определяться на месяц подачи заявления, а не на первоначальную сумму кредита. В ОНФ готовят обращение с данными предложениями в правительство, отметила Лазарева.