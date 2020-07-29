Российский банковский сектор, несмотря на запас прочности, может осенью почувствовать проблемы ухудшения качества кредитного портфеля, так как почти треть его приходится на проблемные отрасли экономики. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Банки в силу своей функциональной роли в экономике неизбежно абсорбируют и, если можно так сказать, аккумулируют риски, которые возникают в отраслях реального сектора вследствие падения экономической активности. Возникает отложенный эффект рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы. Первое — это потенциальное ухудшение качества кредитного портфеля», — сказал он.

По словам Белоусова, объем общего портфеля кредитов юридическим лицам составляет 42 трлн рублей, из него почти 16 трлн приходится на прямо пострадавшие секторы, среди которых транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговля, услуги населению, ряд отраслей промышленности и другие. «Объем кредитов, подлежащих реструктуризации, может составить до 4—5 триллионов рублей, до трети портфеля проблемных отраслей», — отметил первый вице-премьер. Он также добавил, что дополнительная потребность в заимствованиях со стороны государства оценивается сейчас в 1,5—2 трлн рублей.

«Увеличение объемов государственных заимствований так или иначе в значительной степени ляжет на баланс банков. Сегодня весь объем вложений в долговые ценные бумаги у них составляет чуть больше 12 триллионов рублей. Дополнительная потребность в заимствованиях, исходя из ситуации с бюджетом, со стороны государства может составить 1,5—2 триллиона рублей», — сказал Белоусов.