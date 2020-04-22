Банк «Зенит» предлагает открыть вклад «Праздничный 500+» только для посетителей Банки.ру. Воспользоваться предложением могут физические лица, у которых в течение последних 90 дней не были заключены договоры срочных вкладов в банке.

Чтобы воспользоваться льготными условиями, нужно получить промокод на портале. Депозит на особых условиях доступен по 30 апреля 2020 года.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 500 дней. Процентная ставка составляет 6,2% годовых. Вклад является сберегательным, его условия не предусматривают возможности пополнения и частичного снятия. Выплата процентов осуществляется по окончании срока.

«Основное преимущество этого продукта для вкладчика — возможность зафиксировать привлекательную процентную ставку на длительный период. Кроме того, вкладчик может досрочно расторгнуть договор по истечении 301 дня по льготной ставке 4,75% годовых. Разместить денежные средства на выгодных условиях смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.