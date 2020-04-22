Банк «Венец» ввел пополняемый сезонный вклад «Салют Победы» .

Срок размещения денежных средств — от 367 до 450 дней. При сумме депозита от 5 тыс. рублей процентная ставка составит 5,3%, от 100 тыс. рублей — 5,5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования.

Предусмотрено досрочное расторжение договора по истечении трех месяцев по льготным ставкам 1—3% годовых.

Предложение действительно с 23 апреля по 11 мая.