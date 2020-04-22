Клиенты с положительной кредитной историей в банке, не имеющие текущей просроченной задолженности, могут получить отсрочку до трех месяцев на погашение основного долга.
Банк «Левобережный» предоставил клиентам бесплатную отсрочку по кредитам, следует из релиза финучреждения.
«В рамках поддержки клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, банк расширил возможности услуги по потребительскому кредитованию «Время помогать». Клиенты с положительной кредитной историей в банке, не имеющие текущей просроченной задолженности, могут получить отсрочку до трех месяцев на погашение основного долга. То есть в этот период клиент будет платить только проценты по кредиту. При этом срок кредита не изменяется», — сказано в сообщении.
Услуга подойдет заемщикам, которые не могут получить кредитные каникулы по федеральному закону №106-ФЗ, но также пострадали от распространения коронавирусной инфекции: заболели, находятся на вынужденном карантине, частично потеряли свой доход, а также испытывают временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам, уточнили в банке.
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