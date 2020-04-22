Банк «Левобережный» предоставил клиентам бесплатную отсрочку по кредитам , следует из релиза финучреждения.

«В рамках поддержки клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, банк расширил возможности услуги по потребительскому кредитованию «Время помогать». Клиенты с положительной кредитной историей в банке, не имеющие текущей просроченной задолженности, могут получить отсрочку до трех месяцев на погашение основного долга. То есть в этот период клиент будет платить только проценты по кредиту. При этом срок кредита не изменяется», — сказано в сообщении.

Услуга подойдет заемщикам, которые не могут получить кредитные каникулы по федеральному закону №106-ФЗ, но также пострадали от распространения коронавирусной инфекции: заболели, находятся на вынужденном карантине, частично потеряли свой доход, а также испытывают временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам, уточнили в банке.