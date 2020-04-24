Рост интернет-торговли продолжается в России вторую неделю подряд, в лидерах — продукты питания и товары для хобби. Об этом свидетельствуют данные компании retailCRM.

«На третью неделю самоизоляции мы наблюдаем совокупный рост интернет-торговли. В покупках он составил 12,69%, в деньгах — 6,03% относительно показателей «нулевой» недели в начале февраля», — отмечают в компании.

Уточняется, что «нулевая» неделя — это период с 27 января по 2 февраля, ее показатели в целях сопоставления данных взяты за 100%. В качестве первой недели самоизоляции обозначен период с 30 марта по 5 апреля. Тогда, согласно подсчетам retailCRM, объем заказов составил только 90,71% от уровня «нулевой» недели, а выручка — 86,95%. По итогам второй недели самоизоляции (с 6 по 12 апреля) эти показатели равнялись 102,75% и 105,85% соответственно, то есть количество заказов увеличилось на 2,75% по отношению к «нулевой» неделе, а рост в денежном выражении составил 5,85%.

В исследовании отмечается, что «особенно хорошо себя чувствуют» интернет-торговля продуктами питания (объем заказов за неделю с 13 по 19 апреля составил 317,18% от аналогичного показателя «нулевой» недели), товарами для хобби (203,66%), спорта, отдыха (124,39%), онлайн-торговля косметикой (133,8%) и цветами (160,83%). Значительное снижение показателей отмечено в сегментах ювелирных украшений (42,67% от уровня заказов «нулевой» недели) и подарков (77,49%).



«Многие предприниматели адаптируются. Дистанционная торговля не просто продолжает действовать в большинстве регионов России, но и является в некоторых нишах единственным способом совершить покупку и получить нужный товар. При этом структура спроса заметно изменилась в сторону товаров «домашнего» потребления», — комментируют в retailCRM.