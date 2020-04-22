В части услуг связи и организации работы бизнеса со своими клиентами – 3 месяца бесплатных услуг связи: звонки, Интернет-трафик, корпоративные SMS-рассылки и облачная АТС.

Оформить это комплексное предложение может любой клиент Альфа-Банка (как новый, так и существующий).

«В сложной экономической ситуации Альфа-Банк не только включается во все госпрограммы поддержки малого бизнеса. В рамках нового спецпредложения под слоганом "Своих не бросаем!" мы обнуляем стоимость самых востребованных услуг РКО, чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес, помочь ему продолжить работу и пережить трудные времена. А пакет услуг от Билайн Бизнес поможет нашим клиентам быть на связи с партнерами без дополнительных затрат», — подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

«Кризис особенно сильно ударил именно по малому бизнесу, на этот сегмент приходится большинство закрытых из-за режима повышенной готовности предприятий. При этом те, кто продолжил свою работу удаленно, все равно теряют прибыль из-за высоких операционных расходов. Наше совместное предложение должно оказать поддержку предприятиям МСБ в этот непростой период и дать возможность восстановиться после его завершения, тем самым сохраняя необходимые для российского рынка товары и услуги и рабочие места», - отметил исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» Арташес Сивков.

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