Принятие закона о цифровых финансовых активах поможет России снизить риски, связанные с санкциями, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«С точки зрения международного законодательства этот закон приведет к снижению рисков, связанных с санкционными решениями, а также повысит прозрачность во взаимоотношениях с зарубежными партнерами в том числе в финансовой сфере», — сказал Аксаков. По его словам, принятие закона также поможет бизнесу оптимизировать работу экосистем, он позволит наглядно видеть всю картину работы экосистемы и отдельных ее участников, отметил депутат. Он добавил, что принятие закона возможно в ходе весенней сессии Госдумы.

Принятие данного закона будет полезно для бизнеса, особенно в условиях карантина, рассказал президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Речь об этом идет уже несколько лет. Мы считаем, что чем быстрее будет принят этот закон, тем больше возможностей получат предприниматели в области использования цифровых инструментов, ведь пока закона нет, нельзя применять инструменты, которые во всем мире используются, в первую очередь это цифровые токены», — сказал Припачкин.

По его мнению, отсутствие такого закона в России сдерживает развитие любой индустрии, где возможно применение цифровых финансовых инструментов, таких как токены, поэтому в его принятии заинтересованы не только представители сферы IT. «Потребность в этом законе выросла в условиях карантина, потому что при использовании удаленных инструментов потребность в цифровой токенизации гораздо более высокая, чем при обычном аналоговом существовании», — добавил Припачкин.