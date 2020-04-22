Поправки к «антиотмывочному» закону, которые касаются Единой биометрической системы (ЕБС), планируется принять в ускоренном порядке — уже в мае-июне 2020-го, пишут «Известия» , ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова. Он пояснил, что клиенты смогут удаленно получать кредиты по слепкам лица и голоса, это позволит минимизировать физический контакт в отделениях в условиях пандемии.

По данным «Ростелекома», в апреле спрос на услуги идентификации через ЕБС вырос на 16% по сравнению с мартом, а банки стали активнее интегрировать сервисы в свои мобильные приложения.

Банк России не будет применять до 1 июля 2020 года штрафные санкции при открытии счета без личного присутствия физлица, если процедура связана с социально значимыми платежами (например, получением алиментов, пенсий, стипендий, страховых возмещений, платежей по ипотечным кредитам), напомнил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он добавил, что регулятор также разрешил удаленно открывать счета юрлицам и ИП для оформления кредита на зарплаты сотрудникам. Предложение ЦБ требуется обеспечить законодательно, поскольку пока необходима обязательная идентификация клиентов в офисе, заявил Анатолий Аксаков.

Кредитные организации уже перевели на удаленный формат обслуживания все операции, которые позволены законом, отмечают представители банков. В ЕБС пока не так много слепков, чтобы технология масштабно повлияла на рынок в условиях пандемии, считают они. При этом возможность проводить идентификацию по видеосвязи увеличит приток клиентов, ожидают они. Основная проблема идентификации по видеосвязи в отличие от ЕБС — отсутствие гарантированного подтверждения личности физлица в канале видеоконференции, отметили представители банков.

По мнению экспертов, пока биометрическая идентификация не получила широкого применения ввиду сложности процедуры сбора слепков, ее дороговизны для банка и отсутствия интереса у большинства клиентов. Рынку необходима альтернатива. В ответ на предложения банковского сообщества регулятор уже допустил удаленную идентификацию по видеосвязи во время пандемии коронавируса, отметили эксперты. Биометрия позволяет не ездить в офис, но довольно много россиян пока негативно настроены по отношению к ней. Причин несколько: начиная от строгих религиозных запретов и мнения, что подобный контроль за жизнью человека недопустим, заканчивая страхами, вызванными ненадежностью российских банков из-за скандалов с утечками информации, считают эксперты.