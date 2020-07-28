ВТБ в пять раз увеличил базовые лимиты на денежные переводы в мобильном и интернет-банке «ВТБ-Онлайн», говорится в релизе финучреждения.



«Лимиты увеличены на все типы переводов. Клиенты ВТБ смогут переводить друг другу до 1 млн рублей в сутки вместо 180 тыс. Лимит на переводы с карты ВТБ на карту другого банка увеличился со 100 тыс. до 500 тыс. рублей в сутки. Объем трансакций в валюте вырос до 2 млн рублей ежедневно. Переводы внутри ВТБ между физическими лицами и в адрес юридических лиц в течение месяца не лимитированы», — сказано в сообщении.

Новые условия по переводу крупных сумм в «ВТБ-Онлайн» доступны розничным клиентам сегментов «Масс», «Привилегия» и «Прайм».