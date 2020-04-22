Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант финансовой помощи нефтяным компаниям в обмен на доли государства в их собственности или запасах нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«Этот план — один из нескольких возможных вариантов, рассматриваемых правительством на фоне исторического падения спроса на нефть, вызвавшего шок в энергетических компаниях США. Но он может столкнуться с вероятной оппозицией со стороны демократов конгресса, выступающих против использования стимулирующего финансирования нефтяной промышленности», — отмечает WSJ.

Накануне Трамп заявил, что поручил Министерству энергетики и Министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны. Министр энергетики США Дэн Бруйетт при этом добавил, что рассматриваются все варианты действий для поддержки сектора.

Это объявление было сделано на следующий день после того, как цены на нефть в США упали ниже нуля впервые в истории. В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США.