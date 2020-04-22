Интернет-банк для корпоративных клиентов Витабанк наполнен актуальным функционалом для малого и среднего бизнеса. Авторизация по логин-паролю делает простым доступ к совершению платежей и переводов юридическим лицам. Интерфейс интернет-банка позволяет управлять корпоративными картами, открывать и пополнять депозиты, вести зарплатные проекты и и совершать другие операции.

Мобильное приложение ВИТАБАНК Бизнес для iOS и Android предоставляет обширные информационные и платежные возможности, в том числе: создание, сохранение, редактирование, копирование и удаление платёжных поручений, создание платежей в бюджет, оплату услуг ЖКХ, перевод средств между счетами организации. Для крупных организаций возможно создание платёжных поручений с пакетной подписью. В мобильном приложении можно сменить тариф на обслуживание, узнать актуальный курс валют, просмотреть информацию об открытых депозитах.

«Faktura.ru – оптимальный выбор с точки зрения сочетания функциональных возможностей и стоимости. Сотрудничая с Faktura.ru, мы получили полный арсенал для управления всеми возможностями дистанционного банкинга», – отметил Александр Бахов, председатель правления ПАО «Витабанк».

«Работа по внедрению онлайн-банкинга – это совместный труд вендора и банка. Благодарим команду Витабанка за слаженную работу. Мы уверены, что клиенты банка оценят все возможности онлайн-банкинга от Faktura.ru», – прокомментировала Майя Глотова, директор Faktura.ru.

Интернет-банк для корпоративных клиентов на платформе Faktura.ru. вошел в число лидеров рейтинга Business Internet Banking Rank 2019 рейтингового агентства Markswebb.

Faktura.ru – платформа для аутсорсинга онлайн-банкинга. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий. Благодаря интеграции с сервисами от ГК ЦФТ партнёры Faktura.ru получают доступ к самым современным банковским сервисам. Клиентами Faktura.ru являются более 130 банков России, в том числе ПАО «Почта Банк», ПАО КБ «Восточный», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), ООО «Экспобанк» и др. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей. Решения для частных и корпоративны клиентов от Faktura.ru ежегодно входят в число лидеров рейтингов агентства Markswebb.