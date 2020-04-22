В Госдуму внесен законопроект, разрешающий гражданам самостоятельно регистрировать свои биометрические персональные данные в Единой биометрической системе (ЕБС) для получения услуг дистанционно. Законопроект вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом устанавливается право физических лиц в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование в сфере идентификации физических лиц на основе биометрических персональных данных, с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного или персонального компьютера осуществлять размещение в единой биометрической системе своих биометрических персональных данных. Такое размещение осуществляется физическим лицом с использованием программного обеспечения для технического устройства (мобильного телефона, смартфона, планшетного или персонального компьютера), предназначенного для обработки биометрических персональных данных, предоставляемого оператором единой биометрической системы», — говорится пояснительной записке к законопроекту.

Использование ЕБС с применением биометрических персональных данных государственными органами, банками и иными организациями будет допускаться в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ЦБ, а также на основании договора с оператором ЕБС.

Как указано в пояснительной записке, удаленное взаимодействие должно быть обеспечено посредством достоверной юридически значимой дистанционной идентификации участников взаимодействия.