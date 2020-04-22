Взять жилищный заем под льготный процент смогут семьи с небольшими доходами за счет ипотечных вкладов, которые помогут накопить средства за два-три года на первоначальный взнос, пишет «Парламентская газета» . Государственные начисления дополнительных средств на вклад гражданина в качестве стимулирующей меры предлагается освободить от НДФЛ и уберечь от взыскания судебными приставами. Соответствующие поправки в законодательство будут обсуждаться в среду депутатами Госдумы с представителями ЦБ и Минфина. В случае согласования проекта закона на следующей неделе документ будет внесен в Госдуму.

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, в условиях пандемии доходы населения падают, средства и на первоначальный взнос, который требует ЦБ при получении ипотечного кредита, могут не скоро появиться. По его словам, так называемые жилищно-накопительные вклады позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заемщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года.

Аксаков пояснил, что законопроект предполагает освободить от НДФЛ суммы, которые начисляет государство на соответствующий вклад. Также он предлагает освободить денежные доначисления на ипотечные вклады от судебных взысканий.

По мнению Аксакова, такие меры, с одной стороны, простимулируют граждан активно работать, а с другой — банки получат деньги, которые смогут использовать в течение определенного времени.