Подавляющее большинство не будет платить налог на доход от депозитов, он затронет менее 10% вкладчиков, на которых приходится больше половины объема всех вкладов, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на вебинаре «Управление личными финансами, сбережениями и инвестициями».



Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тыс. рублей).

«Налог на проценты по депозитам, действительно, неоднозначно оценивается и в обществе, и в экспертной среде. Были и пенсионеры, которые реально копили деньги, и могли у них лежать суммы больше чем 1 миллион рублей за длительный период хранения. Естественно, для них это неприятная новость, и для любого гражданина, если ему придется платить налог, которого раньше не было», — сказал Аксаков.

При этом депутат обратил внимание на то, что в Госдуме прописали налогообложение этого дохода таким образом, что подавляющее большинство граждан этот налог либо вовсе платить не будет, либо будет платить минимальные суммы благодаря налоговому вычету с дохода, который должен облагаться налогом.

«В подавляющем большинстве будут платить те, кто имеют более высокие доходы и большие вклады в кредитных организациях. Даже меньше 10% вкладчиков имеют вклады более одного миллиона рублей, соответственно, около 90% вкладчиков не имеют такие вклады и ничего платить не будут», — отметил он.

«Другая часть вкладчиков, у которых вклад превышает один миллион рублей, не будет платить, поскольку у них годовой доход по такому вкладу не превышает 62 тысячи рублей. Придумана специальная формула, они тоже выпадают из действия этого закона. Вот эти менее 10% вкладчиков имеют на самом деле более 50%, по сумме около 18 триллионов рублей. Очевидно, вот эта часть общества, менее 10%, — это самая богатая часть общества», — заключил Аксаков.