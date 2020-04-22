Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запустил для держателей карт системы Visa акцию «100% кешбэк». Об этом говорится в сообщении кредитной организации. У клиентов есть возможность получить 3 тыс. рублей на карту или вернуть всю сумму совершенных за месяц покупок, не выходя из дома.

Для участия в акции «100% кешбэк» достаточно совершать покупки или платежи в мобильном банке на общую сумму 500 рублей по карте Visa. Каждые 500 рублей становятся «шансом» на выигрыш. «Шансы» суммируются из месяца в месяц.

Так, 1 «шанс» дает право на участие в еженедельном розыгрыше 3 тыс. рублей, 20 «шансов» — возможность выиграть главный приз раз в месяц. Победитель получит возврат всей суммы покупок за прошедший месяц в пределах 100 тыс. рублей.

Акция продлится до 30 сентября. Получатель 100% кешбэка будет определяться в последний рабочий день каждого месяца.