Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что рубль будет постепенно снижаться по отношению к американскому доллару в условиях экономического кризиса, связанного с коронавирусом и падением цен на нефть.

«Банк России во время прошлого кризиса 2014-2015 годов резко поднял процентные ставки и практически убил не только предприятия, которые были с кредитами, но и рубль — произошла дестабилизация. Сейчас ЦБ этого не делает, держит ставку на прежнем уровне, даже снижает, поэтому рубль пока не реагирует на серьезные изменения и пока находится на уровне плюс 12-13% от докризисного», — сказал он в ходе онлайн-общения с предпринимателями.

При этом Титов отметил, что «надо исходить из того, что рубль все-таки будет постепенно, но снижаться». Бизнес-омбудсмен считает, что резкого «обвала, как это было в 2014 году», не произойдет.