Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении у банка 585 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Батракова, Дмитрия Каприелова, и. о. председателя правления банка «Динамичные Системы» (ДС-Банка) Игоря Синюхина, председателя совета директоров этого банка Федора Цырульника, а также Виталия Вергизова, Андрея Кузнецова, Ильдара Клеблеева и иных лиц. Они признаны виновными по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы.

В суде установлено, что указанные лица, объединившись в преступную группу, в период с августа 2015 года по апрель 2016 года обеспечили заключение между ДС-Банком и подконтрольными организациями кредитные договоры. Посредством перечисления по ним денежных средств они похитили у банка около 585 млн рублей и распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до 8,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.



Гражданский иск, заявленный банком, удовлетворен практически в полном объеме.



Напомним, лицензия у ДС-Банка была отозвана 12 мая 2016 года.