Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило РН Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «ВВ+/В». Прогноз — «стабильный».

«Подтверждение рейтингов АО «РН Банк» отражает наше мнение о том, что он сможет поддерживать сильные финансовые показатели в ближайшие 12 месяцев, несмотря на ожидаемое давление на его клиентов на фоне принимаемых российским правительством мер по сдерживанию пандемии COVID-19. Мы считаем, что хорошо отлаженные практики риск-менеджмента, значительные резервы капитала и доходов, а также готовность акционеров поддерживать развитие бизнеса позволяют РН Банку противостоять стрессовой ситуации на рынке», — поясняется в сообщении агентства.

Аналитики ожидают, что РН Банк останется дочерней организацией с высокой стратегической значимостью для акционеров — RCI Banque и Nissan Motor Co., поскольку банк выполняет важнейшие функции, обеспечивая финансирование продаж автомобилей и поддерживая лояльность клиентов по отношению к этим брендам в России. «Насколько мы понимаем, Renault и Nissan вложили значительные средства в развитие производственных мощностей в России, и российский рынок постоянно входит в число пяти ключевых рынков по объемам продаж для этих компаний», — указывают эксперты

Они полагают, что банк сможет сохранить свой кредитный портфель без существенных изменений в 2020 году, несмотря на ожидаемое сокращение продаж автомобилей в России примерно на 15%. Это связано с тем, что банк, по прогнозам, увеличит свое участие в финансировании продаж автомобилей ПАО «АвтоВАЗ» как в розничном, так и в корпоративном сегменте. В S&P также ожидают, что российское правительство предоставит субсидии клиентам «АвтоВАЗа» и покупателям более дешевых моделей автомобилей Renault, что должно поддержать объемы бизнеса РН Банка. Агентство оценивает долю банка в российском сегменте автокредитования в 9,6% на 1 марта 2020 года.

Аналитики ожидают, что качество активов банка окажется под давлением в 2020-м с учетом последствий карантинных мер и замедления темпов экономического роста для корпоративных клиентов банка — автодилеров, а также розничных клиентов. Постепенная нормализация ситуации ожидается к концу 2020 года. В качестве позитивного фактора отмечается хорошее качество кредитного портфеля банка и относительно краткосрочный характер выдаваемых кредитов в сравнении с сопоставимыми финансовыми организациями, что должно обеспечить банку определенный запас прочности в том случае, если кредитоспособность его заемщиков окажется под давлением, и позволить быстро восстановить показатели после стабилизации экономической ситуации.



По мнению агентства, банк сможет поддерживать сильные показатели капитализации и прибыльности в ближайшие два года. При этом поддержка со стороны акционеров по-прежнему будет оказывать позитивное влияние на профиль фондирования РН Банка. Также ожидается, что банк сохранит доступ к значительным резервам ликвидности, предоставляемым материнскими организациями.