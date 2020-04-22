На ближайшем заседании совета директоров, 24 апреля, Центробанк примет решение о снижении ключевой ставки. В этом уверены аналитики, опрошенные Банки.ру. При этом большинство экспертов ожидают сокращения ставки сразу на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

Нестабильная ситуация на мировых рынках в связи с распространением коронавируса, падение цен на нефть и ослабление рубля заставили Банк России приостановить цикл смягчения ДКП в марте. Однако за неделю до очередного заседания совета директоров ЦБ эксперты услышали от регулятора вполне четкий сигнал о предстоящем снижении ставки.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, повышение ставки маловероятно, а вот возможность ее снижения — основной вариант, который будет рассматриваться 24 апреля. Главный вопрос — с каким шагом будет осуществлено это смягчение.

Аналитики ждут от Банка России большого шага

Наиболее вероятно снижение на 50 базисных пунктов — движение на 25 б. п. не требовало бы таких явных сигналов рынку, а складывающиеся макроэкономические и финансовые условия делают целесообразным снижение ключевой ставки заметно ниже нынешних 6%, считает аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный.

Основной причиной такого решения должна стать необходимость стимулирования кредитования находящейся в кризисе экономики, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его мнению, даже после постепенного завершения основных противоэпидемиологических мероприятий по COVID-19 восстановление экономической активности будет очень постепенным.

Ключевая ставка менее 6% означает переход от нейтральной политики регулятора к стимулирующей, отмечает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. «На наш взгляд, это является верным решением в условиях ослабления экономического роста в результате внешних шоков. Низкие процентные ставки ослабят долговую нагрузку на население, предприятия и бюджет», — добавляет он.

Еще одна причина — медленный процесс реструктуризации кредитов , отмечает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. 10 апреля ЦБ сообщил о том, что банки удовлетворили примерно 14% запросов по реструктуризации розничных кредитов, 17 апреля процент удовлетворенных заявок вырос до 44%, но реструктуризация все равно идет медленно. «Банковский сектор не может быстро предоставить значительную поддержку реальному сектору во время карантина, и, следовательно, чтобы смягчить удар по экономике, ЦБ в какой-то степени вынужден компенсировать медленную процедуру реструктуризации понижением ставки», — объясняет аналитик.

Текущие показатели инфляции препятствием для смягчения денежно-кредитной политики не станут, полагают большинство опрошенных аналитиков. «Сейчас становится все более очевидным, что «вирусный удар» по экономике РФ будет масштабным, основное давление на себя примет совокупный спрос. В свою очередь снижение совокупного спроса выступает мощным дезинфляционным фактором», — считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Инфляция на 13 апреля замедлилась с 0,3% до 0,2% в недельном выражении, годовой показатель достиг 2,9%. Снижение недельной инфляции говорит об угасании проинфляционного импульса от ослабления курса, говорится в прогнозе Коныгина. Рост инфляционных ожиданий, которые регулятор фиксирует по опросам, также воспринимается как временный фактор. «Иными словами, ЦБ дал понять, что больше обеспокоен дефляционными рисками, что делает снижение ставки логичным шагом», — добавляет Наталия Орлова.

В пользу снижения ставки говорит и активизация макроэкономического стимулирования в ряде ведущих развитых и развивающихся стран, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Смягчение кредитной политики в последние недели провели, в частности, центральные банки КНР и Индии. «Кроме того, поддержку спросу, финансовым рынкам РФ и опосредованно — рынку ОФЗ и сравнительно «мягкой» политике Банка России способна оказать сделка ОПЕК+ по сокращению добычи», — считает эксперт.

По оценке старшего экономиста «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александра Исакова, на грядущем заседании ЦБ понизит прогноз темпов роста ВВП до минус 2—6%. «Банку России придется привести ключевую ставку в соответствие с новыми прогнозами, так что регулятор, как мы считаем, может снизить ее на 50 базисных пунктов или даже сильнее», — полагает он.

Повышение инфляционных рисков может препятствовать резкому снижению ставки

Некоторые аналитики тем не менее не ждут от регулятора настолько решительных шагов и прогнозируют снижение ставки лишь на 25 б. п. «Наметившееся повышение средне- и долгосрочных инфляционных рисков объективно ограничивает возможности существенного снижения ключевой ставки», — объясняет Александр Осин.

Ключевая ставка будет снижена на 0,25 процентного пункта, полагает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин, для подачи сигнала рынку о том, что действия ЦБ направлены на перезапуск экономического роста после пандемии, и демонстрации уверенности в возможности сдержать инфляцию в рамках целевых значений.

Какой ставка будет к концу года?

Если же Банк России займет выжидательную позицию и в апреле ставку оставит без изменений, то с вероятностью, близкой к 100%, снижение ставки будет реализовано на заседаниях в июне — июле, отмечает Антон Покатович.

Большинство аналитиков уверены, что регулятор не ограничится одним снижением ставки на 0,5 п. п. в этом году. Согласно прогнозам опрошенных экспертов, к концу года ставка может составить 5% годовых. Аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный и вовсе не исключает снижение ставки и ниже этого значения, если реакция инфляции на ослабление рубля в феврале — марте окажется слабее ожидаемой.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru