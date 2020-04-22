СДМ-Банк запустил программы поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации. Комплекс мер включает в себя государственные программы поддержки, в которых банк принимает участие, а также собственные специальные предложения, разработанные исходя из текущих потребностей бизнеса.

Среди собственных мер поддержки отмена фиксированной комиссии за эквайринг в апреле. Комиссия будет взиматься только с фактического объема операций по терминалу, уточняют в банке. Кроме того, отменена комиссия за выдачу электронной подписи для ДБО. Это значит, что дистанционные сервисы можно подключить бесплатно.

До 31 мая продлен срок действия карт СДМ-Банка, заканчивающихся в марте — апреле (для сотрудников компаний-клиентов банка, получающих заработную плату). Услуга будет подключена автоматически.

Теперь клиенты могут подключать интернет-эквайринг, а также проводить перегенерацию и перевыпуск ключей дистанционного банковского обслуживания.

На сегодняшний день банк участвует во всех основных государственных программах поддержки бизнеса. Воспользоваться ими могут компании микробизнеса, малого и среднего бизнеса, работающие в отраслях, которые признаны наиболее пострадавшими в текущих условиях. Это деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (ремонт, салоны красоты, парикмахерские, химчистки); организация досуга и развлечений; туризм; гостиничный бизнес; организация общественного питания; деятельность по организации выставок и конференций; стоматология; непродуктовая розница и др.

В качестве поддержки бизнес может обратиться в банк за предоставлением льготного периода по кредитным платежам на шесть месяцев, а также получить кредитование на выплату заработной платы сотрудникам в соответствии с МРОТ по ставке 0% на шесть месяцев (данная опция доступна только для микро- и малого бизнеса).

«Продление режима нерабочих дней в РФ оказывает серьезное влияние на экономику многих компаний, данные меры помогут бизнесу снизить свою финансовую нагрузку», — уверены в банке.