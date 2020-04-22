Сбербанк начал выдавать зарплатные кредиты под 0% компаниям, которые ранее не были клиентами банка, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, выступая в передаче «Право и справедливость» на Первом канале.

«Мы с коллегами из Министерства экономического развития и ФНС разработали механизм, который помогает учитывать обращение потенциального заемщика по кредиту под ноль в различные банки. Этот механизм отработан, полностью запущен, и с понедельника (20 апреля. — Прим. ред.) мы уже начали прием заявок от не наших клиентов, уже 20 кредитов выдано», — рассказал Попов.

По словам представителя кредитной организации, с момента запуска зарплатных кредитов под 0% в Сбербанк обратились более 9 тыс. компаний, 2,5 тыс. из них уже получили такие займы, то есть более 160 тыс. сотрудников этих компаний получили зарплаты.

Напомним, с 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу на зарплатные проекты. По данным ЦБ на 17 апреля, лишь пять банков подключились к этой программе. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников предприятия. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, далее ставка по кредиту повышается до 4% годовых.

На совещании с правительством 15 апреля президент России Владимир Путин предложил расширить кредитование на выплату зарплат под 0% на средний и крупный бизнес и распространить обеспечение гарантиями «ВЭБ.РФ» на 75% таких кредитов. В Банке России отмечали, что ждут подключения региональных банков к программе.