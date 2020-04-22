Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 п. п. и достигла 35%. Самая распространенная цель накоплений — финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства. Люди почти перестали откладывать на путешествия и отдых. В то же время втрое выросло число тех, кто хочет получать дополнительный доход от инвестирования сбережений, свидетельствуют результаты исследования компании «Сбербанк страхование жизни» по итогам апрельского опроса.

Год назад, весной 2019 года, доля опрошенных, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, составила 27%, а в начале апреля 2020 года — уже 35%. При этом в 22 городах из 37, в которых проходил опрос, доля тех, кто старается регулярно откладывать, превысила средний показатель в 35%. Самая большая доля «сберегателей», согласно результатам исследования, живет в Ярославле, Саратове, Рязани, Нижнем Новгороде и Тольятти.

По сравнению с летом 2019 года существенно изменились и цели накоплений (опрос о целях предполагал возможность множественных ответов). 52% респондентов сообщили, что копят на случай непредвиденных обстоятельств: болезней, аварий, несчастных случаев. Количество людей, откладывающих на эти цели, выросло на 33%.

Вторая по популярности цель накоплений — финансовая поддержка детей. На это откладывают 31% опрошенных (их число выросло на 59%). 23% участников опроса хотят получить дополнительный доход за счет инвестирования накоплений. При этом число тех, кто делает сбережения для этих целей, показало самый существенный рост — на 203%.

На старость и пенсию откладывают 19%, их количество выросло на 44%. По 15% респондентов ответили, что копят на покупку дома (рост на 78%) и образование (рост на 65%). 12% копят на машину (рост на 31%).

Согласно данным апрельского опроса, россияне почти перестали откладывать на путешествия и отдых. Количество тех, кто копит на эту цель, снизилось на 88% и составило всего 2% опрошенных. На 31% уменьшилось число тех, кто копит на лечение и оздоровительные мероприятия (8% опрошенных), на 30% — тех, кто копит на ремонт (9%). По 4% опрошенных откладывают на покупку крупной и мелкой бытовой техники, а их число снизилось на 17% и 12% соответственно.