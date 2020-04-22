Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на 10:00 мск повысился на 42 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 77,5 рубля, курс евро вырос на 45 копеек до 84,17 рубля, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 77,34 рубля (плюс 26 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 27 копеек и составил 83,98 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду утром рубль окажется под давлением.

«Повышение до 78 рублей на данный момент рассматриваю как коррекцию к падению с 81,97 до 72,6 рубля. Падение по нефти может остановиться в районе 10 долларов. Укрепление доллара выше 79 рублей за доллар будет указывать на готовность покупателей обновлять максимум 81,97 рубля», — сообщал он.

«Вряд ли Банк России сумеет удержать рубль от очередного падения даже за счет увеличенного объема валютных вливаний. На рынке Forex курс рубля уже преодолел отметку 77, и теперь остановку стоит ждать в районе 80, это сильное сопротивление по паре доллар/рубль. В таких условиях совсем не исключено, что регулятор в эту пятницу не будет снижать ставку из-за рисков дальнейшего падения рубля. При таком сценарии стоит ждать волны распродаж в ОФЗ, в цены которых уже заложено снижение ставки», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.