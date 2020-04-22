Промышленное производство в РФ выросло в марте 2020 года на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% по сравнению с февралем текущего года. Такие данные представил в среду Росстат.

Итог I квартала — прирост на 1,5% по сравнению с январем — мартом 2019 года.

«Развитие кризисной ситуации в мировой экономике и введение внеочередных выходных с 30 марта не оказало решающего воздействия на динамику производства в I квартале 2020 года, — отмечают в статведомстве. — В марте спрос на основные товары российского экспорта не показал значительного снижения. Одновременно из-за возникновения эффекта «ажиотажного спроса» на отдельных рынках заметно выросло производство соответствующих товаров (консервы, крупы, пищевые концентраты, растительные масла, гигиенические бумажные изделия, товары бытовой химии и т. п.). Кроме того, использование предприятиями имеющихся запасов сырья и материалов позволило снизить давление выросших валютных цен на импортируемые товары».

Позитивную динамику, по данным Росстата, показали обрабатывающие отрасли. В марте объемы производства в этом секторе экономики выросли на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года и на 8,8% к февралю 2020 года. В целом по итогам квартала прирост составил 3,8% по сравнению с январем — мартом 2019 года.

Сырьевой сектор показал рост на 5,6% по сравнению с февралем 2020 года и падение на 1,7% по сравнению с мартом 2019-го. По итогам I квартала добывающие отрасли показали нулевой рост.

Наибольший рост в марте показали производство магистральных электровозов (прирост по сравнению с мартом 2019 года — 94,1%), компьютеров и комплектующих для них (плюс 75,5%), фармацевтических субстанций, включая антибиотики (плюс 64,1%), электронного оборудования для медицинских целей (плюс 49%), магистральных тепловозов (плюс 30%), лакокрасочных материалов на основе полимеров (плюс 21,9%).



Максимальное снижение показателей зафиксировано по производству таких видов продукции, как трактора для сельского хозяйства (падение по сравнению с мартом 2019 года — 39,6%), бульдозеров (минус 29,7%), оборудования для производства хлебобулочных изделий (минус 23,6%), легковых автомобилей (минус 19%).