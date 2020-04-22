Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) в I квартале 2020 года составила 17,9 млрд рублей, что в 2,6 раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таковы данные финучреждения по РСБУ (неконсолидированные данные).

«Ключевой источник чистой прибыли — регулярный бизнес банка. Чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом 2019 года вырос на 14% и по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 14,4 миллиарда рублей. Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме, а также ряда аналитических корректировок. Чистый комиссионный доход увеличился год к году на 43% — до 4,7 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

Кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 830 млрд рублей, показав 5-процентный рост в I квартале, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) — 185 млрд рублей (плюс 12%). Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась с 1,8% до 1,5%.

Объем средств на счетах клиентов составил 1,421 трлн рублей на 1 апреля 2020 года. Объем средств на счетах юрлиц на 1 апреля составил 959 млрд рублей, сократившись с начала года на 12% «за счет планового погашения одного крупного депозита, которое было частично компенсировано притоком средств на счетах ГОЗ, а также ростом привлечения от клиентов гражданских отраслей».

Объем средств на счетах физлиц вырос на 8% с начала года и составил 463 млрд рублей на 1 апреля 2020-го.

Собственные средства (капитал) банка на 1 апреля 2020 года составили 187 млрд рублей.