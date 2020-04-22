Правительство опубликовало материалы о мерах поддержки экономики для преодоления последствий пандемии в РФ с 17 марта по 18 апреля, пишет «Коммерсант» . Два пакета помощи экономике в сумме порядка 2,1—2,2% ВВП (2,1 трлн рублей — без учета мер поддержки строительной отрасли) сейчас реализованы примерно на 40%, то есть в экономику поступило за месяц или поступит в ближайшее время около 0,8 трлн рублей.

Правительство рассматривает несколько выделенных групп поддержки: это наиболее пострадавшие отрасли (их 70), малое и среднее предпринимательство (МСП), фармацевтика, культура, регионы, население, включая новых безработных. Наиболее пострадавшие отрасли, по этим оценкам, дают работу 5,3 млн человек, из них к МСП относятся работодатели 3,3 млн. Для этой группы меры поддержки есть уже в первом пакете: это беспроцентные кредиты на зарплаты (лимит — 130 млн рублей), «программа 3 и 1/3», в рамках которой по новым кредитам две трети ставки покрывают заемщики (лимит — 200 млрд рублей госгарантий, 10 млрд рублей льгот по процентным платежам), гранты на выплату зарплат. Для пострадавших отраслей действует шестимесячная отсрочка по налогам (до 64 млрд рублей) и страховым взносам (до 92 млрд рублей).

Объем возмещений государства за вывоз туристов по невозвратным тарифам оценивают в 3,5 млрд рублей. Авиакомпаниям пока зарезервировано, но не утверждено льгот на 3 млрд рублей через ГТЛК по лизинговым платежам, обсуждается выделение 9,3 млрд рублей по неполученным доходам в феврале — марте, 2,1 млрд рублей предполагается по тем же статьям распределить в невозвратном виде аэропортам. В сфере туризма и гостиничном бизнесе предполагается возмещение процентов по кредитам (выделяется 6,7 млрд рублей). На дополнительные пособия из маткапитала выделено 49,7 млрд рублей, 1 млн человек получит выплаты общим объемом 71 млрд рублей как ветераны и труженики тыла к 75-летию Победы. На увеличение пособий по безработице зарезервировано 36 млрд рублей.

По оценке правительства, дополнительная ликвидность, привлекаемая решениями ЦБ и правительства в сектор, составит до 144 млрд рублей, предельный объем займов вырастет на 10%. В числе общесистемных мер также выделение регионам до 200 млрд рублей и реструктуризация бюджетных кредитов на 69,5 млрд рублей. Сюда же правительство относит и мораторий на банкротства.