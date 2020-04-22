Подавляющее большинство россиян (84%) испытывают тревожные настроения из-за экономического кризиса. Такие данные, как сообщило агентство ТАСС, представил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин во время круглого стола на тему «Проблемы и перспективы развития российского малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса», который прошел на площадках ТАСС и ВЦИОМ.

Опрос был проведен в четыре этапа среди 1,6 тыс. респондентов. Первый этап прошел 16 марта 2020 года, второй этап — 24—25 марта, третий этап — 1 апреля, четвертый этап — 12 апреля. Согласно исследованию, каждый этап опроса показывал, что тревожные настроения в обществе растут.

«Есть разные точки зрения по поводу экономического кризиса в нашей стране. Как вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди?» — приводится в исследовании вопрос, который был задан респондентам.



На этот вопрос 70% ответили, что трудности еще впереди, а 14% — что самые тяжелые времена Россия переживает в данный момент. По мнению 4%, тяжелые времена позади, а 3% считают, что сейчас страна не переживает кризис и он не может случиться в обозримом будущем.

