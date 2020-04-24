Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти в ОПЕК+ не считают целесообразным приступать к более раннему сокращению добычи из-за фатального падения цен на нефть. Ограничительные действия, как и планировалось, начнутся с 1 мая, сказали ТАСС три источника в ближневосточных делегациях.

По их словам, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие союзники не считают нужным обсуждать более раннее сокращение добычи, чтобы успокоить рынок в период панической реакции инвесторов. «Мы убеждены, что произошедшее падение WTI — это результат стечения технических и спекулятивных факторов. Нужно дождаться эффекта сокращений, тогда рынок откорректирует сам себя», — сказал ТАСС один из собеседников. Другой добавил, что начать сокращение в апреле невозможно, так как апрельские поставки расписаны и клиенты уведомлены о том, что действия начнутся с мая. Третий источник подтвердил, что начать сокращение добычи раньше мая «будет нелогичным», поэтому такая мысль всерьез не обсуждается.

Ранее с идеей о более раннем сокращении добычи выступил министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан. Ирак, Алжир и несколько других стран, в частности, инициировали виртуальные консультации 21 апреля по ситуации на рынке нефти в ОПЕК, где эта идея и обсуждалась. Но представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта в них участия не приняли. Под вопросом остается также идея проведения заседания министерского мониторингового комитета в мае, сообщили собеседники ТАСС.

Решение стран ОПЕК+ возобновить сокращение добычи с мая, принятое 12 апреля, сначала поддержало рынок: котировки нефти Brent восстановились до 36 долларов за баррель. Однако затем откат возобновился. По состоянию на утро 22 апреля Brent торговалась в районе 17 долларов за баррель.

Наиболее драматичной оказалась динамика североамериканской нефти WTI, которая на торгах 20 апреля впервые в истории опускалась до отрицательных значений в минус 40 долларов за баррель. Такая ситуация стала возможной на фоне переполненности хранилищ в американском хабе Кушинг, откуда поставляется WTI. Утром в среду этот бенчмарк торговался на уровне 10 долларов за баррель. По словам аналитиков, Brent может просесть еще на несколько долларов под давлением переизбытка предложения, но падение до отрицательных значений маловероятно, так как в отличие от WTI фьючерсы на Brent в основном являются расчетными, а не поставочными.

Соглашение ОПЕК+ вступит в силу 1 мая. Оно подразумевает, что 23 страны альянса во главе с Россией и Саудовской Аравией уберут с рынка 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая — июня.