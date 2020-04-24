Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Будущее» и «Телеком-Союз» в 2019 году получили от акционера — инвесткомпании «Ленинградское адажио» Сергея Сударикова — помощь в размере 3,3 млрд рублей на пополнение капитала, пишет «Коммерсант» . На «Будущее» было потрачено около 1,4 млрд рублей, остальные деньги достались «Телеком-Союзу».

НПФ «Будущее» и «Телеком-Союз» были вынуждены разносить по 2017 и 2018 годам по счетам клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) убытки, что позволяет законодательство. По негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) фонды обязаны показывать безубыточность. В 2019 году «Будущее» и «Телеком-Союз» по ОПС вышли в прибыль и разнесли на счета клиентов 6,4% и 15% соответственно. По добровольным пенсионным программам в 2019 году НПФ «Будущее» получил инвестиционный убыток в 1 млрд рублей, «Телеком-Союз» — 5,1 млрд рублей. Помощь акционера большей частью пошла на покрытие этих убытков. Также «Телеком-Союз» 2 млрд рублей компенсировал на счет средств страхового резерва. Разнесенная по всем договорам НПО доходность «Будущего» составляла 0,4%, «Телеком-Союза» — 0,1%.

Согласно отчетности, на начало года активы НПФ «Будущее» на 48,4 млрд рублей не соответствовали правилам инвестирования пенсионных накоплений, по «Телеком-Союзу» таких активов было 0,5 млрд рублей. По итогам 2019 года был установлен актуарный дефицит: у «Будущего» — 8,5 млрд рублей, у «Телеком-Союза» — 1,4 млрд рублей (5,8%).

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, проблемным выглядит портфель НПО, к которому установлены требования безубыточности на годовом интервале. Здесь на помощь фондам могут прийти послабления ЦБ, позволяющие зафиксировать стоимость инструментов, находящихся в портфеле для торговли, на конец февраля, считает он.