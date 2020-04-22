Поступления в бюджет РФ от действия демпфирующего механизма, который сдерживает рост или падение цен на нефтепродукты, составят 1 трлн рублей при стоимости нефти в 20 долларов за баррель. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с руководством и депутатами Госдумы РФ, которая прошла в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«В 2018 году нами был выбран механизм демпфера, который заключается в обеспечении стабильных цен на АЗС независимо от того, какие цены были на мировых нефтяных рынках. <…> Это очень хороший принцип, который позволяет нам нивелировать в том числе ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета. Так, при цене в 20 долларов на нефть поступления в бюджет от демпфера составят 1 триллион рублей», — сказал министр.

Как напоминает ТАСС, налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также за счет работы механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты — демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заоды получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил в среду по итогам видеоконференции депутатов Госдумы с главой Минэнерго, что Новак не поддержал предложение этой партии о временной приостановке демпфирующего механизма.

По словам Миронова, Новак сам затронул тему цен на топливо, подчеркнув, что стоимость бензина сейчас не растет. «Я сказал, что нужно принять меры [для снижения цены на топливо], выйти из этого демпфирующего соглашения, допустим, на два-три месяца. А он мне сказал: «Как мы потом будем снова повышать?» — рассказал парламентарий. — Новак сказал: «Я лично против». Но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение... то он готов подключаться».



Депутат уточнил, что планирует обратиться с этой инициативой напрямую к президенту РФ. «Демпфирующий механизм хорош для мирного времени, а сейчас нужны экстраординарные меры, потому что падение спроса на бензин не только связано с тем, что люди не ездят, а людям не на чем ездить. Огромное падение спроса и у малого бизнеса, и у населения», — объяснил свою позицию Миронов.