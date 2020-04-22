Недельные расходы россиян с 13 по 19 апреля 2020 года увеличились на 24,9% (на 879 рублей) по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании холдинга «Ромир». В среднем российская семья потратила на повседневные товары 4 413 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 47 рублей, или 1,1%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 13 по 19 апреля оказались ниже среднего значения на 25 рублей, или 0,6%.

Таким образом, недельные расходы россиян продолжили тенденцию прошлой недели и выросли еще сильнее.