Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась к Московской бирже с просьбой изменить процедуру проведения торгов и клиринга в связи с волатильностью стоимости нефти и связанных с ней финансовых инструментов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

НАУФОР просит предоставить участникам торгов возможность продолжать операции с производными финансовыми инструментами в отношении нефти и других базовых активов с отрицательными ценами, а также при достижении границы ценового коридора производного финансового инструмента в ходе вечерней торговой сессии.

«С учетом того, что иностранные биржи допускают возможность торгов в аналогичных условиях базовыми активами для финансовых инструментов, обращающихся на Московской бирже, и сходными с торгуемыми на Московской бирже финансовыми инструментами, в том числе инструментами, цены которых используются для определения обязательств по соответствующим инструментам, чрезвычайно важно, чтобы и Московская биржа предоставляла российским участникам торгов возможность совершать операции даже после превышения лимитов колебаний цен сделок, а также перехода цен в отрицательные значения. В противном случае российские участники торгов будут лишены возможности минимизировать свои убытки и максимально быстро закрывать позиции», — говорится в письме НАУФОР.

Ассоциация также отмечает, что вероятность значительного изменения цен на обращающиеся на Мосбирже производные финансовые инструменты, в том числе с переходом в область отрицательных чисел, сохраняется. НАУФОР просит биржу принять решение в кратчайшие сроки и выражает готовность принять участие в обсуждении вариантов предлагаемых изменений.