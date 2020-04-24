Рейтинговое агентство Moody's Investors Service предприняло рейтинговые действия в отношении четырех российских банков: Кредит Европа Банка, «Национального Стандарта», НБД-Банка и Росдорбанка. Агентство подтвердило их базовые и скорректированные базовые оценки кредитоспособности, а также долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте и изменило прогноз по депозитным рейтингам с «позитивного» на «стабильный».

Рейтинговое действие отражает усложняющиеся условия ведения деятельности в России из-за длительного периода низких нефтяных цен и пандемии коронавируса, которые чреваты дополнительными трудностями для значительного количества банковских заемщиков. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению характеристик кредитоспособности банков, особенно качества активов и прибыльности.

Подтверждение депозитных рейтингов Кредит Европа Банка на уровне «B1» с изменением прогноза отражает, с одной стороны, фокус банка на необеспеченном потребительском кредитовании и автокредитовании (а это уязвимые сегменты в текущей ситуации экономического спада), а с другой — сильные показатели достаточности капитала банка, которые смягчают негативные эффекты.

Банку «Национальный Стандарт» рейтинги подтверждены на уровне «В3», что отражает сосредоточенность банка на кредитовании уязвимого в настоящий момент малого и среднего бизнеса и, с другой стороны, хорошие позиции банка по капиталу и ликвидности.

НБД-Банк, чьи рейтинги подтверждены на уровне «Ba3», также специализируется на кредитовании МСБ, при этом он характеризуется крепкими показателями генерирования выручки до создания резервов, а также хорошей достаточностью капитала.

Подтверждение рейтингов Росдорбанка на уровне «B3» отражает ожидаемую агентством нулевую прибыльность банка в ближайшие 12—18 месяцев в связи с ростом объема проблемных ссуд, которые перейдут в повышенные кредитные потери. Это давление и отсутствие в настоящий момент ясности относительно работы активов банка в будущем компенсируются недавним капитальным вливанием в размере 750 млн рублей, а также ограниченным в настоящий момент уровнем долговой нагрузки.

Полный список рейтинговых действий по этим банкам приводится в релизе Moody's .



В числе прочего там говорится, что агентство ожидает стабильности показателей достаточности капитала банковской системы РФ в целом в ближайшие 12—18 месяцев, несмотря на снижение прибыльности банков. Этому будут способствовать замедление роста кредитного портфеля и снижение дивидендных выплат. Показатели фондирования и ликвидности российских банков также в целом сохранят стабильность.