Минфин России на аукционе в среду, 22 апреля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 года на 86,667 млрд рублей при спросе 141,246 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 105,72% от номинала, средневзвешенная цена — 105,8485% от номинала. Выручка от размещения — 94,35 млрд рублей.

Всего во II квартале министерство планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей.