Компания «СберАвтопарк», входящая в экосистему Сбербанка, представила обновленный сервис операционного лизинга легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV). Об этом в среду сообщили в Сбербанке .

«СберАвтопарк» начал свою работу в тестовом режиме летом прошлого года. Компания является дочерним предприятием «Сбербанк Лизинга». Основным направлением деятельности стал операционный лизинг, то есть долгосрочная аренда автомобиля с дополнительным набором услуг. Сегодня компания предлагает своим клиентам почти любые легковые автомобили и LCV, которые представлены на российском рынке. С момента запуска сервиса клиентам было выдано около 100 автомобилей.

«СберАвтопарк» работает в основном с корпоративными клиентами, и для данного сегмента компания предлагает три продукта: операционный лизинг, возвратный лизинг и управление автопарками. На стадии тестирования находятся решения для малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц.

«Мы рады представить нашим клиентам обновленный сервис долгосрочной аренды автомобилей. Мы уверены, что новый продукт станет для наших клиентов эффективной альтернативой владению собственными транспортными средствами», — комментирует исполняющий обязанности генерального директора «СберАвтопарка» Валерий Азаров.

«Операционный лизинг позволяет компаниям, особенно владеющим крупными автопарками, избавиться от непрофильной функции по обслуживанию автомобилей и поддержке сотрудников, которые управляют транспортными средствами. В единый арендный платеж уже включено порядка 30 услуг, и это решение избавляет клиентов от необходимости работы с дилерами, сервисными станциями, страховыми компаниями, шинными сервисами и другими поставщиками», — отмечается в сообщении Сбербанка.

Чтобы взять автомобиль в аренду, авансовый платеж не потребуется. Размер платежа за пользование транспортом будет зависеть также от срока и годового пробега, зафиксированных в контракте. Доступный срок аренды составляет от полугода до пяти лет, а пробег за весь срок не должен превышать 200 тыс. км. В компании всегда готовы обсуждать конфигурацию аренды в индивидуальном порядке.



На сайте компании sberautopark.ru на текущий момент можно ознакомиться с предложениями на самые популярные модели автомобилей, а также подробнее узнать о каждом виде предоставляемых услуг.