На восстановление подавляющего большинства компаний (94%) к показателям 2019 года понадобится более двух лет в случае, если ограничительные меры в связи с пандемией будут сняты в середине июня текущего года. Такие данные представила директор по развитию исследовательско-консалтинговой компании IFORS Юлия Ермоленко в ходе круглого стола на тему «Проблемы и перспективы развития российского малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса». Исследование проводилось Центром стратегических разработок совместно с IFORS.

«Бизнес очень чувствителен к периоду отмены ограничений: если они будут сняты в середине июня, то каждая пятая компания будет восстанавливаться больше года», — говорится в исследовании.

Среди наиболее важных проблем, с которыми столкнется бизнес при восстановлении деятельности после снятия ограничений, предприниматели называют повышение закупочных цен, падение спроса и отток клиентов, сокращение заработных плат, необходимость погашения задолженностей, в том числе, по налогам и сборам, недоступность финансирования, сокращение сотрудников, а также недостаток оборотных средств.

Также предприниматели опасаются ухода с рынка поставщиков, нарушения логистических цепочек, расторжения арендных договоров и затраты на поиск и подбор персонала.