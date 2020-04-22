Газтрансбанк повысил ставки по трем вкладам в рублях.

Депозит «Накопительный» (на 200 дней) открывается под 5,75% годовых (вместо 5,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Квартальный» (на 92 дня) привлекается под 5,25% годовых (прежде — под 5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей.

Доходность «Капитального» (от 100 тыс. рублей на 550 дней) составит 6% годовых (ранее — 5,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.