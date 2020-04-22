Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.
Газтрансбанк повысил ставки по трем вкладам в рублях.
Депозит «Накопительный» (на 200 дней) открывается под 5,75% годовых (вместо 5,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
«Квартальный» (на 92 дня) привлекается под 5,25% годовых (прежде — под 5%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей.
Доходность «Капитального» (от 100 тыс. рублей на 550 дней) составит 6% годовых (ранее — 5,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.
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