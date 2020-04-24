Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения», после пандемии коронавируса, пишет РБК . Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

Дуров назвал распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида». По его словам, когда пандемия закончится, мир уже не вернется к нормальному состоянию. Предприниматель считает, что изоляция — шанс для людей создать «лучшую версию себя», а также шанс для технологий доказать свою ценность.

Дуров также сообщил, что в апреле Telegram верифицировал и начал продвигать 17 каналов министерств здравоохранения в разных странах мира. Это делается для того, чтобы помогать правительствам распространять информацию о коронавирусе. В списке каналов, поддерживаемых мессенджером, есть и официальный канал российского оперативного штаба по борьбе с вирусом. Также Telegram позже представит проект, облегчающий проблему обучения во время самоизоляции, добавил Дуров.