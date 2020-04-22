Депутаты из думской фракции «Справедливой России» внесли в Госдуму проект поправок в федеральный закон «Об акционерных обществах» в части установления для обществ, у которых более 50% акций находится в государственной или муниципальной собственности, норматива по выплате дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли. Документ размещен в базе нижней палаты российского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «актуальность указанной новеллы обусловлена необходимостью консолидации средств федерального бюджета за счет повышения эффективности использования государственной собственности, в частности путем увеличения объема средств, поступающих от указанных организаций».

По мнению авторов документа, действующий на сегодняшний день для таких компаний норматив в 25% от прибыли в качестве обязательных дивидендов «создает искусственное занижение отдачи вложенного капитала, что приводит к наличию необоснованных преимуществ». К примеру, в ряде стран Центральной и Восточной Европы для таких компаний действует норматив выплаты дивидендов в размере 70% чистой прибыли, уточняют депутаты.

По их мнению, невыплаченные либо занижаемые дивиденды от компаний, акционером которых является Российская Федерация, являются по своей природе субсидией. В настоящее время ее совокупный объем для четырех крупнейших компаний с государственным участием составляет около 350 млрд рублей. В среднем же за последние пять лет данный показатель составлял около 300 млрд рублей ежегодно. В данном случае такой субсидией фактически является разница между дивидендной доходностью по акциям указанных компаний и долгосрочным облигациям федерального займа. «Таким образом, предоставление указанной субсидии ведет к прямым потерям общественного благосостояния», — заключают законодатели.

По их словам, «важнейшим фактором является и то, что в различные годы доходы федерального бюджета (к примеру, на 2018—2020 годы) рассчитываются из норматива выплаты дивидендов, предлагаемого настоящим проектом федерального закона в размере 50% от чистой прибыли. Так, общая сумма таких доходов должна была составить 1,3 трлн рублей: 379,8 млрд рублей в 2018 году, 425,6 млрд в 2019-м и 456,9 млрд в 2020-м». Авторы отмечают, что Счетная палата РФ, сравнив указанные цифры и расчеты Росимущества, пришла к выводу, что бюджетные ожидания были завышены на 703,15 млрд рублей.

«Таким образом, обеспечить сбалансированность бюджета исходя из сложившихся обстоятельств возможно лишь путем императивной нормы в законодательстве об увеличении норматива выплаты дивидендов для указанных компаний», — отмечается в пояснительной записке.

Депутаты также указывают на низкую эффективность государственных компаний: «Сложившаяся структура экономики свидетельствует о том, что компании с государственным участием являются крупнейшими потребителями в экономике как дефицитных трудовых, так и дефицитных финансовых ресурсов. Одним из свидетельств недостаточной эффективности госкомпаний и примером искажения конкурентной рыночной среды является относительно низкий уровень дивидендной доходности госкомпаний». По мнению авторов законопроекта, «увеличение дивидендных выплат будет способствовать повышению качества распределения дефицитных ресурсов в экономике и расширению ее потенциала».

Еще один аргумент заключается в том, что, «в отличие от соответствующих прямых бюджетных расходов, подобные вмененные субсидии не являются объектом бюджетного контроля, учета и оценки эффективности».



«Таким образом, проект настоящего федерального закона направлен на обеспечение сбалансированности федерального бюджета, равно как и на повышение эффективности и прозрачности использования государственного имущества и деятельности акционерных обществ, более 50% акций в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», — говорится в пояснительной записке.

