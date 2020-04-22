Чистая прибыль банка «Уралсиб» по итогам 2019 года составила 12,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2018-го. Таковы данные консолидированной финансовой отчетности банка по МСФО.

Капитал кредитной организации вырос на 11,9% до 94,3 млрд рублей по сравнению с 84,3 млрд рублей на конец прошлого года.

«Стабильные результаты банка за 2019-й и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах банка... Как отмечается в релизах агентств, повышение рейтингов обусловлено улучшением качества активов банка и капитальных показателей, ростом прибыльности, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности, а также возможностями дальнейшего стабильного развития бизнеса по ключевым для банка направлениям», — пояснили в кредитной организации.