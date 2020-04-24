Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на Межконтинентальной бирже в Лондоне опускалась ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года.

По данным на 7:35 мск, баррель североморской нефти марки Brent торговался на уровне 15,99 доллара, снизившись более чем на 17,3%. Цена майских фьючерсов на нефть WTI, по данным на 8:09 мск, падает на 6,22% и находится на отметке 10,85 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 7:35 мск.

Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

Во вторник ряд министров стран ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию, в ходе которой обсудили ситуацию на рынке нефти, отмечает ТАСС. Участники встречи подтвердили свою готовность сокращать добычу в рамках достигнутых 12 апреля договоренностей.

