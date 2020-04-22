Временная администрация по управлению Нэклис-Банком, у которого 10 января этого года была отозвана лицензия, по результатам обследования установила наличие в деятельности бывшего руководства и должностных лиц кредитной организации действий, направленных на сокрытие ранее выведенных активов посредством совершения операций по уступке прав требования ссудной задолженности, а также вывода активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает в среду пресс-служба ЦБ.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена Банком России в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД.

В Центробанке напоминают, что Арбитражный суд Москвы 11 марта 2020 года принял решение о признании Нэклис-Банка банкротом . По оценке временной администрации, стоимость активов банка недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами.

В феврале сообщалось о «дыре» в балансе Нэклис-Банка в размере почти 1,4 млрд рублей на дату отзыва лицензии.

Отзывая лицензию у кредитной организации, Центробанк пояснял, что «в результате проведенных Нэклис-Банком операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)».



Тогда ЦБ уже сообщал, что информация о проводившихся банком операциях с признаками уголовно наказуемых деяний была направлена в правоохранительные органы.