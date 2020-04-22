Клиенты банка «Восточный» - субъекты МСБ смогут получить бесплатные онлайн консультации по вопросам:

- антикризисного управления,

- перевода бизнеса на удаленную работу и внедрения каналов цифровой коммуникации между сотрудниками, цифровой безопасности,

- финансового и налогового планирования в бизнесе, откуда взять деньги в кризис,

- подготовки бизнеса для привлечения инвестиций,

- по вопросам безболезненной оптимизации штата и кадровой политики в условиях кризиса.

Консультации организованы специально для банка «Восточный» командой Арсения Пояркова, кандидата экономических наук, члена экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике, руководителя рабочей группы «ОПОРЫ РОССИИ» по проблемам блокировки счетов предпринимателей.

Клиенту банка «Восточный» достаточно заполнить заявку, которую он получит в личном сообщении от банка, и в ответ получить приглашение, содержащее несколько временных интервалов.

Николай Петелин, куратор блока МСБ банка «Восточный»: «Мы убеждены, что сегодня малый бизнес как никогда нуждается в подобных консультациях – антикризисное управление бизнесом, обучение работе в удаленном режиме, работа с персоналом в условиях сокращения штата – подобные навыки, приобретенные сегодня, будут актуальны всегда. Мы благодарны нашим партнерам, которые готовы оказывать такие услуги на некоммерческой основе для клиентов банка «Восточный»

Арсений Поярков: «Опыт, знания, правильные бизнес-связи и четкая дорожная карта преодолевают трудности. Пройдя через несколько кризисов, мы получили багаж, который нам очень пригодился в этот раз, теперь он доступен и другим. Бесплатные консультации - наша социальная миссия, к тому же - кто знает, возможно тот кому ты помог сегодня, завтра поможет тебе».