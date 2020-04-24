Банк «Славия» повысил ставки по депозитам в рублях.

Вклад «Славный Капитал» (от 91 до 364 дней) открывается под 4,8—6% годовых (ранее — под 4,75—5,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи Капитал» (на 181 и 364 дня) оформляется под 5,24—6,03% годовых (вместо 5,05—5,65%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов — 300 тыс. рублей.

Доходность вклада «Славный Максимум» (от 700 тыс. рублей на 181 и 364 дня) составит 5,71—6,21% годовых (прежде — 5,31—5,81%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно депозит «Славный Капитал».