Банк «Открытие» снизил минимальные ставки по ипотеке . Теперь получить денежные средства в банке возможно:

под 8,8—9,9% годовых (прежде — 9,55—9,9% годовых) по предложению «Новостройка» ;

под 9,1—10,2 % годовых ( ранее — 9,85—10,2% годовых) по программам «Квартира» и «Рефинансирование» ;

под 8,5% годовых по военной ипотеке https://www.banki.ru/products/hypothec/credit/10280/ (ранее — 9% годовых).

«Минимальная ставка по большинству программ будет действовать при подаче заявки онлайн на сумму более 6 млн рублей и при первоначальном взносе от 40%», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% от стоимости недвижимости и 15% — при учете в качестве первого взноса средств материнского (семейного) капитала. Для ИП и собственников бизнеса первый взнос составляет минимум 30%. Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а минимальный первоначальный взнос — 30—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 млн рублей.