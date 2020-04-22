Банк ДОМ.РФ предлагает вклад «Онлайн» . Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей.

Срок — 181 и 367 дней. Процентные ставки составляют 5,3% и 5,75% годовых соответственно.

Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 15 календарных дней с даты заключения договора. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Депозит открывается через интернет-банк.