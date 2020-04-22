Представитель банка приедет к клиенту, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, затем выдаст и активирует дебетовую карту с деньгами.



«На фоне коронавирусной эпидемии доставка банковских продуктов становится все более востребованной — только за апрель спрос на наши потребительские кредиты с доставкой вырос в 2,5 раза. Поэтому мы приняли решение расширить географию доставки потребкредитов с 10 городов до 35. Сейчас это самый быстрый, удобный и безопасный способ получить кредит», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.



Кредит с доставкой экономит время — встреча с представителем банка занимает менее 30 минут, после чего клиент может снимать деньги в банкомате или платить полученной картой. Услуга актуальна для тех, кто еще не стал клиентом Альфа-Банка, если же счет в банке уже есть, то новый счет с суммой кредита появится в мобильном приложении сразу после оформления и одобрения заявки. Сотрудник выезжает в маске и в обязательном порядке обрабатывает руки санитайзером.



Минимальная ставка потребительского кредита в Альфа-Банке — 7,7% годовых в рублях. Получить одобрение по кредиту до 5 млн рублей можно всего за 2 минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение. Срок кредитования до 5 лет.



Узнать подробности о программах потребительского кредитования и оставить заявку можно тут .